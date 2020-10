Stord sjukehus stenges for besøkende

Ledelsen i Helse Fonna besluttet søndag å stenge Stord sjukehus for besøkende inntil videre grunnet den lokale smittesituasjonen.

Tallet på smittede i Stord har økt sterkt den siste uka, og dette har ført til restriksjoner også i nabokommuner.

Blant annet har Bømlo kommune innført et foreløpig besøksforbud på Bømlo bo- og helsesenter, etter at en elev som hadde praksis der før helgen fikk påvist covid-19. Dette har ført til at flere pasienter og ansatte ved aldershjemmet er i karantene.

Både Stord kommune og Bømlo kommune gikk fredag ut og oppfordret innbyggerne om å holde seg mest mulig hjemme på fritiden, men foreløpig er det ikke innført restriksjoner når det gjelder planlagte arrangement.