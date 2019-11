Stordalen-paret flytter fra hverandre: – Vi ønsker tid til å gjøre det vi brenner for hver for oss

Petter Stordalen (56) og kona Gunhild Stordalen (40) flytter fra hverandre, melder VG.

– Det føles rart å sende ut informasjon om noe så privat, men for å unngå rykter og spekulasjoner, velger vi å være åpne om at vi fra midten av november kommer til å flytte fra hverandre, sier de to i en pressemelding som avisen viderebringer.

De understreker ifølge VG at de fortsatt er hverandres «beste venner og støttespillere» etter 14 år. De møttes for første gang i 2005 og giftet seg i 2010 i et storslagent bryllup i Marokko.

Paret feiret Halloween sammen for tre uker siden, noe Gunhild Stordalen delte bilde av på sin Instagram-konto med ordene:

– Tilbake på dansegulvet for første gang på fem år.

I pressemeldingen heter det videre at de har «stått side om side i ekstreme opp- og nedturer, som gjør at vi alltid vil ha et helt unikt forhold». Gunhild Stordalen ble diagnostisert med den livstruende sykdommen systemisk sklerodermi i 2014.

– Men vi har begge jobbprosjekter som har gjort at vi har sett mindre til hverandre. Vi har sammen funnet ut at vi ønsker tid til å gjøre det vi brenner for hver for oss, sier Gunhild Stordalen.

Paret grunnla The Stordalen Foundation i 2011, før Gunhild Stordalen gikk videre og etablerte EAT to år senere.

Petter Stordalen, som har vært gift én gang før, skriver at «Gunhild er mitt livs kjærlighet».

– Dette forandrer ikke mitt engasjement for henne eller hennes kampsaker. Vi kommer til å fortsette å støtte hverandre i alt fremover også, heter det fra forretningsmannen.

(©NTB)