Støre: – Ikke naturlig for meg å kommentere

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre sier han har forståelse for at valgkomiteens innstilling i Trøndelag Arbeiderparti skaper debatt.

– Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti har i ettermiddag levert sin innstilling. Jeg har forståelse for at den skaper debatt, men det er ikke naturlig for meg å kommentere ny ledelse før den er valgt, sier Støre i en skriftlig kommentar.

Det ble mandag kjent at valgkomiteen i Trøndelag Ap enstemmig går inn for Trond Giske som ny fylkesleder.

– Det er opp til hvert fylkeslag å velge sin ledelse, og jeg ønsker Trøndelag Ap lykke til med årsmøtet til helgen, sier Støre.

