Støre avviser debatt om sitt lederskap

Partileder Jonas Gahr Støre holder fast på at han vil fortsette som Arbeiderpartiets leder.

– Jeg tviler ikke på meg selv, sa Jonas Gahr Støre under den tradisjonsrike partilederdebatten på Stortinget valgnatten.

Han står fast på at han er riktig person til å lede partiet fram mot stortingsvalget i 2021, men legger likevel til at han er ydmyk med tanke på valgresultatet.

De foreløpige prognosene fra Valgdirektoratet viser at MDG, Sp og Rødt går kraftig fram, mens regjeringspartiene Høyre, Frp, Venstre og KrF går tilbake. Ap ligger an til å gjøre et historisk dårlig valg, mens SV øker sin oppslutning.

– Vi skulle gjerne vært høyere og har en stor jobb å gjøre – særlig i Nord-Norge, sier Jonas Gahr Støre.

På spørsmålet om hvorvidt det er riktig at han fortsetter som partileder fram mot stortingsvalget svarte han at en leder alltid må ta ansvar, og at han er innstilt på å gjøre nettopp det.

– Jeg mener det er en god strategi å fortsette med meg som leder. Vi vinner som lag og taper som et lag, sa Støre.

At partiet i stor grad taper til Sp i distriktene og MDG i de store byene, mener Støre ikke vil få noen følger for partiet. Han holder fast på at Ap skal være et helhetlig parti som ikke konsentrerer seg om enkeltsaker.

Klimaopprør, distriktsopprør og bompengeopprør. Valgeksperter kaller årets kommune- og fylkestingsvalg for et «protestvalg», og ett av de fremste protestpartiene, Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), ble med 22,2 prosents oppslutning det største partiet i den nye kommunen Alver.

