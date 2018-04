Store forsinkelser på Torp

Tykk tåke skaper trøbbel på Sandefjord lufthavn Torp fredag morgen.

Fredag morgen er det flere avganger fra Torp som har trøbbel. Nok en gang er det tykk tåke som hindrer fly i å ta av og lande på flyplassen.

- Det er for dårlig sikt til at vi kan lande fly her. Noen fly har reist til Kristiansand, mens flere sirkler over Torp, sier markedssjef Tine Kleive-Mathisen til Sandefjords Blad.

Oversikten på Sandefjord lufthavns nettside viser at blant annet Wizz Air og Widerøes avganger er rammet av problemene.

Rute W61880 til Gdansk, W6180 til Wroclaw og WF406 til Bergen er kansellert. Disse hadde planlagt avgang klokka 08.05, 08.40 og 08.45.

Ryanairs rute FR4529 til Warszawa Modlin klokka 08.55 erstattes av buss til Oslo lufthavn Gardermoen.

- Lokal morgentåke i kyststrøkene i Sør-Norge i dag, melder Meteorologisk institutt ved 09-tiden fredag.

Våren er typisk årstid for tåketypen som kalles adveksjonståke, ifølge meteorologene. Den dannes fordi varm og fuktig luft beveger seg over et kaldere underlag.

