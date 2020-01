Støre krever at den IS-siktede kvinnen stilles til ansvar

Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre motsetter seg ikke at den IS-siktede kvinnen (29) og hennes barn blir hentet hjem, men krever at kvinnen stilles til ansvar.

Partiet mener at voksne borgere som har sluttet seg til IS, ikke bør hentes aktivt tilbake, men at dette er et unntak.

– Men dersom det er en forutsetning for å kunne hjelpe et barn at mor følger med, så vil ikke vi motsette oss det, sier Støre til NTB.

– Jeg vil legge til at norske borgere som har sluttet seg til eller bidratt til IS, må stilles til ansvar for det. Jeg forutsetter at norske myndigheter vurderer denne kvinnens handlinger på den bakgrunn, fortsetter han.

