Støre om nye bunnmålinger: – Det er veldig kjipt

Ap-leder Jonas Gahr Støre har fortsatt tro på at Ap kan lede den neste regjeringen tross stadig nye bunnmålinger.

Samme dag som Ap-lederen samlet partiets toppkandidater til digitalt kick off lørdag, lyser den verste Norfakta-målingen for partiet siden målingene startet fra Klassekampens og Nationens forsider. Ap får kun 17,5 prosent oppslutning, 5 prosentpoeng mindre enn Senterpartiet.

Tidligere i uken kunne Aftenposten og NRK melde om nok en krisemåling for Ap med 20,1 prosent på en ny Norstat-måling. I begge målingene er Ap kun landets tredje største parti, bak Senterpartiet og Høyre.

– Jeg synes slike målinger er veldig kjipe, sa Støre.

Han pekte på at partiet ligger på rundt 20 prosent, og at det i tillegg er 20 prosent av velgerne som sitter på gjerdet og som oppgir at de kan vurdere å stemme partiet.

– Men det krever at vi, alle, jeg, ledelsen tar ansvar og må gjøre alt fremover. Da er det mulig å få en ny Ap-ledet regjering, sa Støre.

