Store selskaper sendte Oslo Børs opp

Flere av tungvekterne på Oslo Børs økte aksjeverdien tirsdag og bidro til at hovedindeksen steg 0,5 prosent til 882,70 poeng tirsdag.

På omsetningstoppen tronet som vanlig Equinor som steg 0,28 prosent på en dag oljeprisen løftet seg mot slutten av børsdagen. Norsk Hydro-aksjen lå også høyt oppe på omsetningslista, og steg solide 3,43 prosent, mens DNB, Yara og Subsea 7 løftet seg med henholdsvis 0,78, 0,85 og 2,73 prosent.

Bare Telenor og Marine Harves dro i motsatt retning mandag, med fall på 0,69 og 1,48 prosent.

På de viktigste europeiske børsene var det full fart tirsdag. FTSE 100-indeksen i London steg 0,93 prosent, mens CAC 40 i Paris og DAX 30-indeksen i Frankfurt løftet seg hele 1,22 og 1,38 prosent.

Et fat nordsjøolje ble ved børsens stengetid omsatt for 73,7 dollar fatet, en oppgang på drøyt 1 prosent. Amerikansk lettolje gikk samtidig for 68,7 dollar fatet, også det opp drøyt 1 prosent.

(©NTB)

Mest sett siste uken