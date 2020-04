Støre varsler oppgjør om beredskapen etter virusutbruddet

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener regjeringen reagerte for sent på koronautbruddet og vil be om en gransking av måten pandemien ble håndtert på.

I et intervju med Klassekampen onsdag sier Arbeiderpartiets leder, Jonas Gahr Støre, at han anerkjenner det Erna Solberg og regjeringen har gjort fra det tidspunktet koronautbruddet ble definert som en nasjonal krise. Han er derimot kritisk til at regjeringen ikke tok grep tidligere enn 12. mars til tross for at flere byer allerede hadde innført tiltak. – Jeg mener man var seine med å komme på banen og ta politisk ledelse. Helsedirektoratet og folkehelsemyndighetene snakket om dette fra slutten av januar og gjennom februar, og vi hadde en ganske fraværende politisk ledelse, sier Støre til avisen. Partilederen sier det er for tidlig å trekke konklusjoner, men håper det vil bli tverrpolitisk enighet om å gjennomføre en grundig evaluering av håndteringen når krisen er over. Støre sier flere områder knyttet til beredskapen kan ses nærmere på. Han stiller også spørsmål ved om regjeringens beredskapsminister fungerer etter hensikten. – Jeg synes ideen om en beredskapsminister har mye for seg, men det har vært mer for å tette en kabal i en flerpartiregjering enn å virkelig levere politikk, sier Støre. (©NTB)