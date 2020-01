Storm og regn i vente

En ny storm med kraftig vind er på vei til Vestlandet. Meteorologene melder også om mye nedbør i hele Sør-Norge. På Østlandet kan det føre til glatte veier.

Natt til lørdag blir det på ny storm på Vestlandet. Vinden minker utover lørdag ettermiddag, men før den tid ventes mellom liten og sterk storm, ifølge meteorologene.

I Sogn og Fjordane og på Sunnmøre ventes kraftig vind fra natt til lørdag til lørdag formiddag. Utsatte steder kan vindkastene komme opp i 30 til 35 meter per sekund, varsles det.

Lørdag blir det nedbør i mesteparten av Sør-Norge, noe som kan føre til underkjølt regn og glatte veier på Østlandet. Meteorologene oppfordrer folk til å være forsiktige hvis de beveger seg utendørs.

I Vestland og deler av Rogaland er det ventet mye nedbør lørdag. Sør i fylkene kan det komme opp mot 80–90 millimeter. Lokalt kan det komme 50–70 millimeter i løpet av tolv timer, og meteorologene har sendt ut gult farevarsel.

Det er dessuten betydelig eller stor snøskredfare en rekke steder i Vest-Norge og i Nordland.

I Trøndelag og Nord-Norge har det vært kraftig vind de siste dagene, og meteorologene sendte torsdag ut oransje farevarsel for Troms og Vest-Finnmark. Vinden har nå minket, men vindkastene kom opp i 36,9 meter per sekund i Myken i Nordland og 35 meter per sekund i lavlandet i Troms og Finnmark.

