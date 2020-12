Politiet melder onsdag morgen at det har gått et større jord- og leirskred i Ask på Gjerdrum i Viken.

Ifølge Øst politidistrikt er nødetatene nå på stedet for å få oversikt. Politiet ber publikum om å holde avstand. – Det har gått et jordskred i Gjerdrum. Alle nødetatene er på vei. Jeg kan ellers ikke gå ut med noen flere detaljer nå, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Finn Håvard Aas, til Romerikes Blad. Han kan ikke si noe om raset har tatt noen hus eller personer. (©NTB) Ras

