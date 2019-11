Stort ras i turområde ved Hønefoss

Det har gått et leirras med en antatt bredde på 300 til 400 meter i et turområde ved Hovsenga ved Hønefoss. Det er ikke opplysninger om at personer er tatt.

Raset gikk ved 10.30-tiden torsdag, og politiet ble varslet drøyt halvannen time senere. – Raset er ganske stort. Det ser ut som det har rast fra vestsiden av elva og mot Hovsenga. Politiet jobber med å få sperret av området. Kommunen og NVE er varslet, opplyser operasjonssentralen i Sørøst politidistrikt. Ifølge politiet er ingen bebyggelse tatt. – Vi har heller ingen opplysninger om at det skal være noen som er tatt av skredet, melder politiet. Et vitne anslår overfor NRK at 300 til 400 meter av en tursti er dekket av leirmasser. (©NTB)