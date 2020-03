Stort snøskred lukker tunnelåpning på Hol

Fredag kveld gikk et stort snøskred ved Geiteryggtunnelen på Hol i Viken fylke. Hele tunnelåpningen er lukket av snø, og det er stor fare for nye skred.

Vegtrafikksentralen opplyser at fylkesvei 50 mellom Hol og Aurland er stengt som følge av snøskredet. Skredet er omtrent 150 meter langt og 70 meter bredt.

– Det er et kjempestort skred. Hele tunnelåpningen er lukket av snø, sier operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til VG.

Det ble observert skispor inn i skredet, men politiet har fått kontakt med vedkommende som i likhet med sin turkamerat er i god behold. Personen kunne med sikkerhet opplyse om at de øvrige spor inn i skredet er gamle.

Et redningshelikopter melder at det er stor fare for nye skred siden det er snøskavler som henger ut flere steder. Derfor har redningsmannskaper blitt trukket tilbake.

Skredet har gått hundre meter vest for tunnelåpningen på Hol-siden. Tunnelen ligger like ved grensen mellom Vestland og Viken fylke.

