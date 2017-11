Stortinget direkte: Ny vurdering av Afghanistan-returer

SV og Sp støtter Aps asylforslag.

Senterpartiet besluttet tirsdag formiddag å støtte Arbeiderpartiets forslag om at asylsaker fra unge afghanere skal vurderes på nytt.

Følg NTBs livesending fra Stortinget fra klokka 10 i videovinduet.

Forslaget fra Ap ligger dermed an til å få flertall, selv om det ikke er bekreftet at Venstre og KrF kommer til å støtte det.

NRK melder imidlertid at Venstre og KrF slutter opp om hovedintensjonen i forslaget, og SV har varslet støtte.

SV ønsker umiddelbar returstans

Karin Andersen og Lars Haltbrekken, begge fra Sosialistisk Venstreparti, la tirsdag fram representantforslag om å iverksette umiddelbar stans i all assistert retur og tvangsretur av asylsøkere til Afghanistan frem til Stortinget har behandlet spørsmålet.

Arbeiderpartiet fremmet forslag om at alle som har fått behandlet og avslått søknaden etter 1. oktober 2016 skal få søknaden behandlet på nytt.

- Forslaget vil ikke bety at alle i denne gruppa får opphold, men at det blir vurdert på nytt om de bør få varig opphold, sa Aps Rigmor Aasrud i debatten.

SV og Sp har varslet at de vil støtte Aps forslag.

Frp: - Ap forlater den ansvarlige linjen

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim beskyldte på Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen Ap for å forlate den ansvarlige linjen i asylpolitikken med sitt forslag.

- Dette er dagen da Arbeiderpartiet forlater en ansvarlig linje i asylpolitikken. De har vært med på, sammen med de store og ansvarlige partiene på Stortinget, å føre en linje som har vært streng og rettferdig. De har stått for noen tøffe valg og vært med på å innføre de ordningene vi har i dag som gjør at færrest mulig uten reelt beskyttelsesbehov kommer til Norge. I dag snur de tvert om og sier at de ønsker, for det er det det betyr, at flere som ikke har behov for beskyttelse i Norge, skal få opphold. Det er en åpen invitasjon til Afghanistan, uttalte Helgheim. i debatten.

Støre avviste dette og understreket at Ap vil ha ned midlertidigheten.

- Fra 2009 til 2013, da vi styrte, fikk rundt 5 prosent midlertidig opphold. Nå har dette skutt i været til nesten halvparten. Det er langt mer enn det Stortinget forutsatte. Dette er dagen hvor Stortinget kan si at det er stortingsflertallet som bestemmer. Det er ikke Frp som holder Stortinget som gissel. Nå setter Stortinget foten ned, sa Støre.

Les også: Frp anklager Støre for å løse opp asylpolitikken

Mest sett siste uken