Stortinget kutter arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng

Et flertall av partiene på Stortinget inn for å midlertidig kutte arbeidsgiveravgiften med 4 prosentpoeng under koronakrisen.

Innbetalingen av arbeidsgiveravgiften vil reduseres med 4 prosentpoeng for én termin, altså to måneder. Dette vil koste 10 milliarder kroner. I Nord-Troms og Finnmark der de har 0-sats på arbeidsgiveravgiften, skal det kompenseres i en tilsvarende periode med 250 millioner kroner. (©NTB)

