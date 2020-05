Stortinget sier ja til Nav-ombud

En samlet arbeids- og sosialkomité på Stortinget sier ja til Fremskrittspartiets forslag om å etablere et ombud for Nav-saker.

– Jeg er kjempeglad for dette, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

Hun påpeker at det er elleve år siden partiet for første gang foreslo å opprette et Nav-ombud.

– Når man får på plass et ombud, gir det en betydelig større trygghet for brukerne, og i og for seg også for Nav, fordi du får en nøytral tredjepart som kan gripe inn når problemer oppstår.

Arbeids- og sosialkomiteens innstilling i saken ble avgitt tirsdag ettermiddag. Det nye ombudet skal legges under Sivilombudsmannen.

