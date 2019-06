Stortinget utsetter avstemninger om bompenger

Stortinget skulle onsdag vedta to store og delvis bompengefinansierte veiprosjekter, men avstemningene er utsatt.

Stortingssekretariatet bekrefter overfor NTB at behandlingen av de to proposisjonene er utsatt til 19. juni.

– Et flertall i presidentskapet har etterkommet en anmodning fra et flertall i transportkomiteen om å utsette behandlingen, heter det.

Utsettelsen kommer dagen før Fremskrittspartiets mye omtalte landsstyremøte om bompengesituasjonen.

– Det er bare fordi Frp ikke vil stemme for bompengeprosjekter samtidig som de skal ha landsstyremøte, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til VG.

Et flertall i transport- og kommunikasjonskomiteen, også Frp, sluttet seg sist uke til to nye motorveiprosjekter, nemlig E18-strekningen Langangen–Dørdal i Telemark og E6-strekningen Ulsberg–Melhus i Trøndelag. Det var disse som skulle behandles i plenum onsdag. De to prosjektene skal blant annet finansieres med 10 milliarder bompengekroner.

Transportkomiteens leder Helge Orten (H) forklarer utsettelsen med at det kommer en tredje bompengesak til avgivelse i komiteen om kort tid.

– Det er mer ryddig å samle debatten om bompenger på én dag, sier han til DN.

Dette prosjektet er E6 Moelv–Øyer, og det vil koste 5,4 milliarder i bompenger.

Frp har vært under hardt press om bompenger den siste tiden. I Bergen har Folkeaksjonen Nei til mer bompenger nærmest utradert Frp, ifølge flere meningsmålinger.

