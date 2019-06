Stortinget vedtar innkreving av 15 nye bommilliarder

Trass heftig debatt de siste ukene slutter stortingsflertallet onsdag opp om tre store samferdselsprosjekter som skal finansieres av 15 milliarder bomkroner.

Det er klart at også Fremskrittspartiet, til tross for heftig intern debatt om bompenger de siste ukene, kommer til å stemme for de tre motorveiprosjektene.

– Frp er ikke noe glad i bompenger. Det var ikke noen blank seier for Frp. Men takket være Frp har bompengeandelen gått ned, generelt, i dagens Nasjonale transportplan, sa Frps Morten Stordalen i debatten.

Det skapte bruduljer da behandlingen av to av prosjektene ble utsatt. De skulle opprinnelig behandles 5. juni, samme dag som Frp holdt sitt ekstraordinære landsstyremøte hvor bompengesituasjonen ble drøftet.

Frp-leder Siv Jensen har imidlertid tidligere uttalt at partiet er bundet til å si ja til å øke bompengeutgiftene med 15 milliarder kroner gjennom de tre prosjektene som onsdag vedtas.

Det handler om finansiering og utbygging av E18-strekningen Langangen-Dørdal i Telemark, E6-strekningen Ulsberg-Melhus i Trøndelag og E6-strekningen Moelv-Øyer i Hedmark og Oppland.

Strekningen i Telemark skal finansieres med 4,4 milliarder kroner i bompenger.

– Det blir en bompengeandel på nesten 50 prosent, sa Aps Kirsti Leirtrø i debatten.

(©NTB)