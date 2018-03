HVEM TAR OVER? Her er fire av kandidatene til å ta over som stortingspresident etter Olemic Thommessen: Ingjerd Schou, Svein Harberg, Trond Helleland og Tone Wilhelmsen Trøen. Foto: NTB SCANPIX/Montasje

Stortinget velger ny stortingspresident torsdag