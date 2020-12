Stortingspresident Tone W. Trøen (H) kaller leirskredet i Gjerdrum en ufattelig naturkatastrofe, og hun sender sine varmeste tanker til de berørte.

– Jeg vil uttrykke min dypeste medfølelse til familier, venner, naboer og andre som er rammet av det enorme jordskredet i Gjerdrum, skriver Trøen på Twitter.

– Det er en ufattelig naturkatastrofe som har rammet svært mange mennesker og et større lokalsamfunn. Naturkatastrofen berører oss alle sterkt. Våre varmeste tanker går til alle som er berørt av jordskredet. De har behov for all vår støtte, skriver hun videre.

