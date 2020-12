Stortingspresidenten: PSTs etterforskning bekrefter våre funn

Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen (H) sier PSTs etterforskning bekrefter deres funn, og at de vurderer nye tiltak i valgåret.

Tirsdag ble det kjent at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener russiske cyberaktører som omtales som APT28 og Fancy Bear, står bak datainnbruddet mot Stortinget.

– Dette bekrefter våre funn, og det er ingen tvil om at et slikt angrep er uakseptabelt og svært alvorlig. Et angrep på Stortinget er et angrep på demokratiet, sier stortingspresidenten.

Hun sier trusselbildet er stadig mer krevende og i endring.

– Vi vet at Stortinget og politikere er utsatt, kanskje særlig i valgår, så vi må løpende vurdere tiltak basert på risikovurderinger og lære av dette angrepet.

Stortinget har allerede tatt flere grep for å styrke sikkerheten etter angrepet.

(©NTB)

