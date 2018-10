Stortingsrepresentant Ivar Odnes er død

Ivar Odnes (Sp) døde fredag ettermiddag etter kort tids sykeleie. Odnes ble 55 år gammel.

Nærmeste familie og omgangskrets har vært samlet siden fredag ettermiddag/kveld.

Stortingsgruppa er orientert. Det samme er sentrale politikere i Oppland fylkesting.

Kreft-diagnose

Det var 11. september det ble kjent at stortingsrepresentant Ivar Odnes var sykmeldt. Få dager senere bekreftet han offentlig at han var rammet av kreft. Det gjorde han på Facebook med denne meldingen:

« #iheisenmedIvar har nå flytta inn på Gjøvik sjukehus. Livet er aldri kjedeleg og kjem stadig med nye vendingar. Siste veke har gjeve meg andre ting å bu meg på enn ein ny stortingssesjon i haust. Onsdag i førre veke fekk eg ei alvorleg kreftdiagnose som gjer at all energi nå rettast mot eige helse. Eg får god hjelp av alle dei gode englane både på sjukehuset og rundt meg, som gjer alt for at eg skal ha det bra. Livet er som heisen, med både oppturar og nedturar. Nå har eg fått ein nedtur, men plutseleg så går det oppover att. Det er det som gjer livet så herleg.»

21. september publiserte Oppland Arbeiderblad et intervju med Odnes hvor han fortalte at han var i ventemodus.

– Akkurat nå er jeg i ventemodus. Legeteamet på Gjøvik sykehus holder på å analysere prøvene mine for å finne ut hva de skal gjøre. I mellomtiden har jeg noen dager til å drive med andre ting enn sykdom, sa han.

Stortingspolitikeren fra Senterpartiet skulle egentlig vært på Europa-tur med transport- og kommunikasjonskomiteen den uka OA intervjuet han. I stedet kjørte han i skytteltrafikk mellom Gjøvik sykehus og hjemmet sitt på Nordlia i Østre Toten.

Senterparti-politiker Ivar Odnes er død. Dette bildet er tatt i juni 2016, da han som fylkesvaraordfører i Oppland markerte sin støtte til Intercity-utbygging. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Byggmester

Odnes ble innvalgt på Stortinget i september 2017. Odnes gjøv løs på arbeidet med stort pågangsmot og markerte seg tidlig som samferdselspolitiker.

Før han ble valgt inn på Stortinget, var han fylkesvaraordfører i Oppland i perioden 2011-2017. Han var leder av Oppland Senterparti fra 2006 til 2014. Han har også hatt verv i Eidsivas bedriftsforsamling, Norsk Kulturarv og Indre Østland Fotballkrets.

Han var for øvrig lokallagsleder i Østre Toten Senterparti.

Odnes kom opprinnelig fra Vågå, og hans yrkesfaglige bakgrunn var byggmester. Han var byggeplassleder i Toten bygg og anlegg i perioden 2002-2011, og han gikk dermed fra en jobb i anleggsbransjen til å bli heltidspolitiker.

Odnes var ihuga Lillestrøm-supporter, og så sent som 27. september var han på kamp. Da det ble kjent at Odnes hadde fått kreft, fikk han god bedring-hilsninger fra blant annet Frode Grodås og Frode Kippe.

Odnes etterlater seg kone og to barn, samt stebarn.

