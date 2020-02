Støttegruppe saksøker staten for å få stoppet rivingen av Y-blokka

Støtteaksjonen for bevaring av Y-blokka går til søksmål mot staten for å stoppe rivingen av blokka i Regjeringskvartalet i Oslo.

Blant deltakerne i Støtteaksjonen, er Norske arkitekters landsforbund, Fortidsminneforeningen og Oslo Arkitektforening, skriver NRK.

De sier at prosessen rundt rivingen er formet slik at ingen kan klage på den, noe de mener er udemokratisk. Derfor sier de at de ikke hadde noe annet valg enn å gå til søksmål.

Advokat Berit Reiss Andersen sier målet med søksmålet er å få kjent rivningsvedtaket ugyldig.

– Dette gjør vi ved å fremheve plassens betydning som et punkt i byen, som fikk en ny betydning gjennom 22. juli., sier Andersen.

(©NTB)