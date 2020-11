Støttemarkering for 18-åring som skal sendes ut av Norge

18 år gamle Mustafa Hasan er nødt til å forlate Norge og Asker, hvor han har bodd siden han var seks år. Søndag viste demonstranter støtte utenfor Stortinget.

18-åringen har fått støtte både fra lokalsamfunnet og politikere. Blant talerne på søndagens demonstrasjon var Asker-ordfører Lene Conradi (H), som har bedt UNE om å vurdere saken på nytt.

– Vi har tatt vare på deg i mange år, Mustafa. Du er en askerbøring som meg. Uansett utfall vil du alltid ha et hjem hos oss i Asker, sa ordføreren, ifølge Budstikka.

Hasan og familien kom til Norge fra Jordan i 2008 og fikk midlertidig oppholdstillatelse. Etter fire år ble denne imidlertid trukket tilbake.

De fleste familiemedlemmene ble sendt ut av landet, men ikke Hasan fordi han var under 18 år. Nylig fylte han 18 år, og denne måneden mottok han et endelig vedtak fra Utlendingsnemnda (UNE). Han må forlate landet innen mandag 7. desember.

Bakgrunnen for at Hasan er nødt til å forlate landet er at moren oppga feilaktig nasjonalitet da de kom til Norge i 2008.

(©NTB)

