Støtten til elferger må økes raskt, mener KS

Regjeringen må raskt få på plass en økonomisk støtteordning for fylkeskommuner som går foran i å bytte til elektriske ferjer, mener KS.

– Vi mener at dokumenterte merutgifter knyttet til det grønne skiftet bør kompenseres, sier områdedirektør for interessepolitikk Helge Eide i KS til Kommunal Rapport.

Fylker som går foran i å kutte klimautslipp fra ferjer og hurtigbåter, påtar seg en betydelig økt driftskostnad som de ikke er kompensert for, mener Eide.

Han viser blant annet til at både Møre og Romsdal og Vestland er fylkeskommunene som har kommet lengst i å skifte fra diesel- til nullutslippsferger.

Begge fylkeskommunene har solid dokumentasjon på at de ikke er kompensert for merutgiftene ved å gå over til elferger, ifølge Eide.

I desember sendte KS et brev til samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) hvor de advarte om at merkostnader knyttet til elferger vil resultere i redusert rutetilbud og økte billettpriser, og at dette vil føre til protester.

Tirsdag denne uken mottok Dale et opprop undertegnet av 45 ordførere som krever at staten innfører makspriser på ferger. Bakgrunnen er at fergeprisene har økt kraftig fra nyttår, særlig i Møre og Romsdal og Nordland.

Dale har avvist kravet om makspris og vist til at det er fylkeskommunene som har ansvar for fergetilbudet.

