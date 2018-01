Støre: - Jeg har selv rådet Giske til å trekke seg

Støtter Trond Giskes valg om å trekke seg.

Trond Giske annonserte søndag kveld at han går av som nestleder for Arbeiderpartiet. I en pressemelding sier leder i partiet Jonas Gahr Støre at han har rådet Giske til avgangen.

- Jeg har i kveld blitt orientert av Trond Giske om at han trekker seg som nestleder i Arbeiderpartiet. Jeg har selv rådet Giske til å trekke seg og støtter derfor beslutningen han har tatt og har respekt for avgjørelsen, sier Støre i en pressemelding.

Giske, som før jul ble sykemeldt og meldte til partiet at han på ubestemt tid ikke kunne fylle sine oppgaver, meldte sin avgang på Facebook.

- Slik situasjonen er blitt, er jeg sammen med min nærmeste familie kommet til at dette må gjelde på varig basis.

TREKKER SEG: Trond Giske annonserte sin avgang på Faceboojk.

- Jeg stiller også min plass som leder av Arbeiderpartiets finansfraksjon til disposisjon, dersom det er stortingsgruppas ønske. Jeg har orientert partileder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng om min beslutning.

- Skape ro



Mandag skal sentralstyret i partiet møtes.

- Jeg vil i morgen redegjøre for sentralstyret i Arbeiderpartiet for hvorfor jeg mener dette var en riktig beslutning, og håper det vil skape ro rundt prosessen videre, sier Støre.

Ap-toppen Trond Giske har i flere uker vært under sterkt press etter at det ble kjent at flere kvinner har levert inn varsler på ham for seksuelt trakasserende adferd.

I et internt notant fra Arbeiderpartiet som Nettavisen har fått tilgang til går det frem at varslene blant annet dreier seg om hendelser på nachspiel, kyssing og stryking på ryggen til kvinner.

* Dagens Næringsliv skrev 7. desember at Anniken Huitfeldt, som leder Aps kvinnenettverk, på et møte i stortingsgruppen skal ha understreket at rykter om seksuell trakassering kan bli misbrukt i interne maktkamper. Overfor NTB har Huitfeldt presisert at hun har sagt at man skal melde fra hvis man hører om seksuell trakassering, ikke spre rykter om det. * Onsdag 13. desember publiserte Dagens Næringsliv den første saken om at partiledelsen hadde fått «henvendelser om flere saker om oppførselen til Aps nestleder Trond Giske». * Dagen etter fulgte VG opp med en sak om at SMS-er fra Giske til et AUF-medlem i 2011 hadde skapt intern konflikt i partiet. Det ble presisert at nestlederen ikke var anklaget for trakassering. * Fredag 15. desember sa Ap-leder Jonas Gahr Støre til NRKs Politisk kvarter at ut fra det han hadde lest i avisene, måtte han avvise at Giske hadde opptrådt upassende. * I et opprop 20. desember advarte flere profiler i Oslo Ap mot en «giftig partikultur». * 21. desember var Giske i møte med partilederen om varslene. Partiet sendte ut en pressemelding der Giske sterkt beklager sin egen oppførsel. Samme kveld stilte han i Dagsrevyen, der han uttalte: «Jeg tror nok at jeg må innse at jeg ikke har vært meg min oppførsel bevisst nok. Det kan dreie seg om ulikhet i maktforhold, aldersforskjell og sosiale sammenhenger med mye alkohol. Jeg har ikke opptrådt på en måte som er i tråd med de verdiene jeg ønsker å opptre etter». * Samme kveld ble det kalt inn til et hastemøte i Aps sentralstyre der Støre orienterte om saken. * Fredag 22. desember kommenterte Støre saken overfor pressen. Han uttalte at han ikke har bedt Giske om å gå, men understreket at tilliten til Giske er svekket og at nestlederen har lite å gå på. Samme dag uttalte flere medlemmer i partiet at de mener Giske må trekke seg fra nestledervervet. * Samme kveld skrev Ap-nestleder Hadia Tajik på Facebook at hun var blitt kontaktet av flere som har varslet om Giskes oppførsel. – For meg var varslene rystende lesning, både som menneske, nestleder og jurist, skriver Tajik. * Senere samme kveld skrev Giske på Facebook at han er sykmeldt. – Presset har blitt svært vanskelig å bære. Jeg har i dag mottatt en sykemelding fra min lege, skrev han. * Lille julaften varslet Støre at han innkaller sentralstyre til møte om Giske-saken. Samtidig varslet han et ekstraordinært landsstyremøte i slutten av januar. Sentralstyremøtet finner sted tirsdag 2. januar klokken 13. * 1. januar: Støre sier at Trond Giske fritas fra vervet som nestleder i Ap på ubestemt tid. «I lys av den krevende situasjonen partiet står i og sakens karakter er Giske og jeg enig om at han fritas fra vervet som nestleder på ubestemt tid», heter det i en pressemelding fra Støre. * Samme dag svarer Giske ved å legge ut en melding på Facebook der han skriver at han har meddelt Støre at slik situasjonen er, er det umulig å utøve oppgavene som nestleder i Ap på en god måte. Giske skriver at det er kommet grunnløse og falske varsler, lekket til mediene av anonyme kilder. «Alvorlige anklager er blitt publisert kun basert på anonyme kilder, kommentert som sannheter og spredt i sosiale medier», skriver han. * 2. januar: Møte i Arbeiderpartiets sentralstyre om varslene mot nestleder Trond Giske. * 7. januar: Giske skriver på Facebook at han trekker seg som nestleder på varig basis og samtidig stiller sin plass som leder for Arbeiderpartiets finansfraksjon på Stortinget til disposisjon. (NTB)

- Gjorde eneste riktige

Flere av Aps sentralstyremedlemmer sier de har respekt for Trond Giskes beslutning om å gå av som nestleder i partiet.

– Trond gjorde det eneste riktige, sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet og medlem i Aps sentralstyre, til Aftenposten.

De og Bergens Tidende har vært i kontakt med en rekke medlemmer av Aps sentralstyre. Også Mette Nord, leder i Fagforbundet, byrådsleder i Bergen Harald Schjelderup og sentralstyremedlem Jette Christensen fra Hordaland uttrykker respekt for nestlederens beslutning.

– Dette er en klok beslutning i en sak som ikke kunne hatt et annet utfall, skriver Schjelderup i en SMS til BT.

– Jeg registrerer at Trond etter råd fra Jonas har valgt å trekke seg. Dette har vært en vanskelig tid for varslerne, for partiet og for Trond og hans familie. Det går fint an å tro på varslerne og samtidig ha omsorg for Trond som menneske, skriver Christensen i en SMS til samme avis.

- Trenger ikke ny nestleder

Hun understreker i likhet med de andre sentralstyremedlemmene at hun håper dette vil gi ro slik at Ap kan behandle varslene mot Giske på en ryddig måte.

Lise Christoffersen, sentralstyremedlem og stortingsrepresentant fra Buskerud, sier det er trist, men riktig at Giske trekker seg. Hun sier samtidig hun ikke ser noen grunn til at det velges noen ny nestleder.

– Nei, jeg ser ingen grunn til det. Vi har landsmøtevalgt ledelse. I vedtektene står det at vi skal ha én eller to nestledere. Partiet kan fortsette med én nestleder, sier Christoffersen til Aftenposten.

Leder i Trøndelag Arbeiderparti, Karianne Tung, sier det har vært en umenneskelig byrde for Trond Giske. Hun er sint og lei over hele prosessen.

– Trond setter hensynet til familien og partiet først. Jeg skjønner godt at dette har blitt altfor vanskelig å stå i for Trond og familien hans. Det har vært en umenneskelig byrde for ham og de nærmeste. Trond har så å si stått rettsløs i hele prosessen uten mulighet til å forsvare seg. Det gjør meg egentlig både sint og lei meg, sier leder i Trøndelag Arbeiderparti, Karianne Tung, til NTB.

Maktkamp

Nå håper hun at varslersakene blir håndtert riktig og at det ryddes opp.

– Partiet kan ikke fortsette å bli preget av maktkamp slik vi har sett de siste dagene, sier Tung.

Også Ståle Vaag i Trøndelag Ap sier til NTB at det har vært umulig for partiet både sentralt, regionalt og lokalt å sette politisk dagsorden slik situasjonen har vært.

– Partiet må nå få all fokus på politikken igjen, og Tronds beslutning om å gå av som nestleder er et steg i den retning. Når det gjelder den øvrige ledelsen i partiet, har jeg tillit til at de vil utføre sine plikter, som medlemmene har satt dem til å gjøre, på en tilfredsstillende måte, sier Vaag.

Han mener Giske ikke hadde noen vei utenom å trekke seg slik saken har utviklet seg.

– Det eneste rette for alle parter var nå at han trakk seg som nestleder på permanent basis. Dette av hensyn til varslerne, seg selv, familien og partiet, sier Vaag.

