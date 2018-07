Støre: – Uvirkelig at Hans Kristian er gått bort

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er helt uvirkelig at den tidligere Ap-politikeren Hans Kristian Amundsen er gått bort.

– Det er med stor sorg vi har mottatt budskapet om Hans Kristian Amundsens brå bortgang. Mine tanker og dype medfølelse er nå hos de aller nærmeste, hans kone og barn og resten av familien, uttaler Støre i en epost.

Amundsen var statssekretær med ansvar for pressesaker for statsminister Jens Stoltenberg fra 2011 til 2013. Han døde brått og uventet under en joggetur søndag.

– Hans Kristian var så levende til stede i alt han deltok i. Det er uvirkelig at han nå er gått bort, sier Støre.

– Jeg sitter igjen med mange gode minner fra vårt nære samarbeid og vennskap, og stor takknemlighet for den innsatsen han nedla for Arbeiderpartiet gjennom flere år, fortsetter Ap-lederen.

Etter valget i 2013 fortsatte Amundsen som sekretariatsleder for Aps stortingsgruppe. Han jobbet som journalist og redaktør før han ble hentet til politikken.

– Han hadde en enorm arbeidskapasitet, et stort engasjement og var en verdifull støtte for meg og for medarbeiderne på Stortinget. Vi er i sorg. Hans Kristian vil bli dypt savnet, uttaler Støre.

(©NTB)

Mest sett siste uken