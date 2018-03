Støre ber Solberg gjøre noe med Listhaug etter Facebook-utspill

Kritikken mot justisminister Sylvi Listhaug hagler.

Kritikken mot justisminister Sylvi Listhaug hagler etter fredagens terrorist-utspill. Aps partileder Jonas Gahr Støre maner Solberg til handling mot Listhaug.

– Det er opprørende. Og veldig trist. Landets justisminister poster dette innlegget som får stå time etter time uten at landets statsminister sier et ord, skriver Støre på Facebook.

Torsdag sa stortingsflertallet nei til forslaget fra Frp og Høyre om at Justisdepartementet skulle kunne frata norske fremmedkrigere passet uten at det avgjøres i en domstol.

Fredag morgen delte Listhaug et bilde på Facebook av flere soldater med tildekkede ansikter, med teksten: «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet. Lik og del».

Sylvi Listhaugs Facebook-post der hun skriver at "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet".

– Kommentarfeltene

Støre mener både Solberg og Listhaug gjør seg alvorlige og verdige når de advarer mot netthets og krenkende ytringer. Det mener han betyr lite når Listhaug og hennes Frp-kolleger «spinner i vei på denne måten».

– Ta en titt i kommentarfeltet til Listhaug. Hun vet hva hun gjør, skriver han videre.

Støre ønsker nå å få statsminister Erna Solberg (H), kulturminister Trine Skei Grande (V) og Listhaugs statssekretær Sveinung Rotevatn (V) på banen.

– Uakseptabelt

– Enten står Erna Solberg bak Listhaugs utspill. Eller så synes hun det er greit med en privatpraktiserende justisminister. Begge deler er uakseptabelt, skriver partilederen.

Fredag kveld kommenterte Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng saken på Facebook :

– I dag er det premiere på filmen Utøya 22. juli. Etter å ha lest Facebook-statusen landets justisminister la ut for noen timer siden har jeg to oppfordringer til henne: Først bør hun se filmen. Deretter bør hun gå og skamme seg.

– Ap er velkommen til å snu

I en epost til NTB svarer Listhaug lørdag ettermiddag på kritikken.

– Vi lever i en usikker tid hvor vi trenger nødvendige verktøy for å bekjempe terror og trygge landet vårt. Hvis Ap ikke liker å få kritikk for at de stemmer ned dette forslaget, er de velkommen til å snu, skriver Listhaug.

Listhaug peker på at andre land har lignende bestemmelser for inndragelse av pass fra fremmedkrigere, en bestemmelse hun mener er viktig for å kunne bekjempe terror.

– Grunnen til at vi ønsker å utfordre Ap i denne saken er at Støre selv har tatt selvkritikk for å ikke ta innvandringspolitikk nok på alvor, og de har sagt at de skal være strenge. I praksis viser de det motsatte, ifølge justisministeren.

På spørsmål om Frp har belegg for å påstå at Ap mener terroristers rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet, svarer Listhaug:

– De stemmer ned et forslag som vil bidra til å frata fremmedkrigere pass. Forslaget kommer til å være et avskrekkende virkemiddel mot fremmedkrigere, og forhindre dem fra å drive med terror.

(©NTB)

