Støre: Det peker mot nei til oljeutvinning i LoVeSe

Ap-leder Jonas Gahr Støre synes det er bra at temaet om vern av Lofoten, Vesterålen og Senja debatteres. Han er imidlertid for formuleringene i partigrammet, som sier delvis vern og at deler skal konsekvensutredes. Arkivfoto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )