Støre gjentar at KrF må velge selv

Arbeiderpartiet skal ikke legge seg opp i KrFs interne prosess om veivalg, fastslo Ap-leder Jonas Gahr Støre på åpningen av AUF-landsmøtet lørdag.

– Dere har hørt meg si det til mediene de siste ukene: KrFs veivalg skal KrF få ta selv. Det er deres interne prosess. Vi skal ikke legge oss opp i det valget, fastslo Støre fra talerstolen i Oslo Arbeidersamfunn.

Han var imidlertid fortsatt tydelig på hva Arbeiderpartiet mener – at de tre høyrepartiene i regjering må byttes ut. Støre gjentok invitasjonen til KrF:

– I stedet for en politikk som gjør Norge hardere og kaldere, ønsker vi en regjering som går motsatt vei. Som reduserer forskjellene. Som viser mer solidaritet. Som gjør Norge til et varmere samfunn. Og vår dør står og vil stå åpen for partier som vil det samme og som deler disse fellesskapsverdiene i norsk politikk, sa Støre.

Abort-kritikk

Etter at KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad torsdag denne uka uttalte at partiet bør ha abortendringer som et av sine viktigste krav i eventuelle regjeringsforhandlinger, enten det blir med de borgerlige eller Ap og Sp, svarte statsminister Erna Solberg med å invitere KrF til forhandlinger om stridstemaet.

Støre er krystallklar på hvor partiet står, og sier at heller ikke han er med på en anbudskonferanse om etiske spørsmål før KrFs landsmøte 2. november der partiets veivalg skal avgjøres, slik Senterparti-leder Trygve Slagsvold Vedum har omtalt Erna Solbergs KrF-invitasjon.

– Vår politikk ligger fast. Vi er imot å innskrenke kvinners rett til abort, vi er imot å utvide retten utover tolv uker. Vi står ved dagens abortlov, fastslo Ap-lederen.

– Dagens lovverk har bred støtte, og aborttallene, særlig blant de yngste, faller. Jeg mener vi har en av de beste og best tilpassede abortlovene i vår del av verden. Det har en egenverdi å slå ring om den, konstaterte Støre.

Oljeboring og klima

Etter å ha takket avtroppende AUF-leder Mani Hussaini for hans lederskap gjennom fire år, uttrykte Ap-lederen et håp om at han og Hussainis etterfølger Ina Libak vil ha aller tettest kontakt på klimaområdet. Oljepolitikken er kanskje det området der ungdomspartiet har vært mest uenig med moderpartiet.

– La oss se om vi kan bli enige – om en tilnærming, en måte å tenke på – og det kan ikke bare handle om oljeboring i Lofoten. Klimaspørsmålet er mange ganger større, påpekte Støre.

