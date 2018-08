Støre ikke beroliget etter Solbergs selvkritikk

Ap-leder Jonas Gahr Støre holder fortsatt døra åpen for mistillitsforslag etter mandagens terrorhøring i kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget.

– Jeg er ikke beroliget etter gårsdagen. Riksrevisjonens analyse ble i hovedsak bekreftet av Nasjonal sikkerhetsmyndighet, og det vil ta tid og koste penger å få på plass den beskyttelsen vi trenger. Det er urovekkende, skriver Støre i en epost til ABC Nyheter.

Ap-lederen mener det fortsatt er ubesvarte spørsmål og at det derfor er på sin plass med en ny, lukket høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Derfor vil han foreløpig ikke ta stilling til eventuell mistillit.

Selvkritikk

Statsminister Erna Solberg (H) sa i den åpne høringen mandag at hun tar selvkritikk på at regjeringen burde kommunisert tidligere, tydeligere og mer samlet til Stortinget om arbeidet med å sikre viktige bygg, installasjoner og infrastruktur mot terrorangrep.

– En regjering skal ikke gi Stortinget feil eller mangelfull informasjon, så dette er selvsagt svært alvorlig, sier Støre.

SVs representant i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Torgeir Knag Fylkesnes, skjerper kritikken mot regjeringen etter å ha lest brevet som Politidirektoratet sendte Justisdepartementet høsten 2015, etter at regjeringen hadde lagt fram sitt forslag til statsbudsjett for 2016.

– Bevisst løgn

I statsbudsjettet slo regjeringen fast at «skjermingsverdige objekter er sikret i henhold til forskrift om objektsikkerhet». Brevet fra Politidirektoratet slo fast at dette ikke medførte riktighet. Likevel ble budskapet om at sikringen var på plass, framført også i høringen i kontroll- og konstitusjonskomité i fjor vår.

– Dette er ikke bare feilinformering, det er løgn. De har faktisk og aktivt sagt feil til Stortinget, samtidig som de har visst at det er feil, sier Fylkesnes til NRK.

Svein Harberg, som representerer Høyre i kontrollkomiteen, misliker kritikken:

– SV er på vei inn i et spor som ikke er verdig det viktige arbeidet kontrollkomiteen nå jobber med. Statsministeren har beklaget at det var uriktig rapportering og at hun var utydelig i svarene i høringen, sier han til NRK.

