Støre kaller Trump-tweet «farlig tekst»

Ap-leder Jonas Gahr Støre mener Donald Trump i en twitter-melding hvor han angriper mediene, svekker en av det åpne demokratiets viktigste institusjoner.

I meldingen søndag langer Trump nok en gang ut mot medier han mener sprer falske nyheter. Disse mediene skaper med viten og vilje splittelse og mistillit, og de kan forårsake krig, er budskapet fra presidenten.

– Det er en farlig tekst. Han kaller mediene for en folkefiende. Han anklager dem for å skape splittelse, og med vilje skape mistillit og at de også kan forårsake krig, at de er farlige og syke, skriver Støre på Facebook.

– Ledende redaktører i USA har hatt møte med presidenten og advart mot denne ordbruken. Blant annet ved å vise til hva det kan lede til i land der pressens stilling er langt mer utsatt enn i USA. Slike uttalelser fra USAs president gjør journalister og redaktører mer sårbare. Og det svekker en av det åpne demokratiets viktigste institusjoner.

