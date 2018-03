Støre raser mot Listhaug-innlegg: - Vi kan ikke ha en slik justisminister

Ap-leder Jonas Gahr Støre ber statsminister Erna Solberg ta grep for å få slettet Listhaugs omstridte Facebook-innlegg.

YOUNGSTORGET (Nettavisen): I sin tale til Arbeiderpartiets landsstyremøte tirsdag ettermiddag, gikk Ap-leder Jonas Gahr Støre til knallhardt angrep på justisminister Sylvi Listhaug (Frp).

Støre sa at Listhaug «bevisst og kalkulert nører oppunder akkurat det hatet som tok så mange liv 22. juli», med sin Facebook-deling der hun beskylder Arbeiderpartiet for å ikke ta nasjonens sikkerhet på alvor.

- Det at en justisminister legger ut et bilde av jihadister som hugger hodet av folk, og sier at Arbeiderpartiet er mer opptatt av deres rettigheter enn av nasjonens sikkerhet, det er grovt, utdyper Støre overfor Nettavisen etter sin tale.

Se videointervju med Støre øverst i saken.

Les også: Støre: - Listhaug nører opp under hatet som tok så mange liv 22. juli



- Det er urovekkende



Støre viser også til at det i kommentarfeltet under Listhaugs Facebook-deling, er kommentarer som han beskriver som «urovekkende».

- De er urovekkende i forhold til hvordan de omtaler andre mennesker, og det hatet som er rettet mot blant annet oss, sier han, og samtidig etterlyser handling fra statsminister Erna Solberg (H)

- Det at landets justisminister som har ansvar for landets rettsvesen og rettsstat gjør det, uten at landets statsminister ber henne slette det, det synes jeg er uakseptabelt. Enten så er dette noe regjeringen stiller seg bak, eller så er det en privatpraktiserende justisminister. Begge deler synes jeg er uakseptabelt, sier Støre bestemt.

- Kan vi ha en slik justisminister i Norge?

- Jeg mener jo ikke det, men det er flertall i Stortinget som gjør det mulig. Og Erna Solberg har tillit til at hun kan fortsette slik. Jeg mener det er veldig skadelig fordi vi etter 22. juli la så stor vekt på å stå sammen, spille ned forskjeller mellom oss slik at vi kunne være samlet, både av hensyn til ofrene og av hensyn til kampen mot terror, sier han.

Les også: - Listhaug bør få valget mellom Facebook-postene og justisministerposten

Her er Listhaugs Facebook-innlegg som har skapt storm:



Sylvi Listhaugs Facebook-post der hun skriver at "Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet".

- 'Er i beste fall ufølsomt



Støre forteller at han har fått mange reaksjoner etter at Listhaugs la ut sin terrorkritikk mot Ap før helga.

- De kom allerede på fredag fra folk som spontant reagerte på det. Nevner du ordet terror i Norge så er jo veien til 22. juli kort. For da opplevde Norge terror, ett av de alvorligte angrepene i Europa i nyere tid. Så å si at dette ikke har noe med 22. juli å gjøre, er i beste fall ufølsomt, sier han.

Som Nettavisen skrev mandag, vurderer nå AUF å ikke invitere statsminister Erna Solberg til 22. juli-markeringen på Utøya på grunn av hennes håndtering av saken.

- Det er et uttrykk for at mange enkeltpersoner har reagert på det de har hørt og sett, og har gitt uttrykk for det, sier Støre om det.

Har én klar melding til Erna



Han har én klar melding til Erna Solberg, som han mener har vært alt for unnvikende etter Listhaugs publisering:

- Vær tydelig på at dette er uakseptabelt, at det ikke er regjeringens politikk - og be justisministeren slette innlegget, sier Støre.

Les også: AUF vurderer å nekte Erna å komme til Utøya



Mest sett siste uken