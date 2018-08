Ap-leder Jonas Gahr Støre vil ikke dempe kritikken mot Per Sandberg etter det ble kjent at han selv tok med jobbtelefonen til Russland.

Dagens næringsliv skriver fredag at Jonas Gahr Støre selv gjorde seg skyldig i å ta med tjenestetelefon til Russland, da han var utenriksminister i 2011. Dette til tross for at det stred mot nye retningslinjer som ble vedtatt året før.

Støre har kritisert Sandberg og regjeringen for å være «slepphendt» med sikkerheten, etter at det ble avslørt at den tidligere fiskeriministeren hadde tatt med jobbtelefonen sin til Iran og til Kina. Sandberg (Frp) gikk av som statsråd i kjølvannet av saken.

– Kan ikke sammenlignes

Støre sier han ikke føler noe behov for å beklage eller dempe kritikken mot Sandberg, selv om det nå har kommet fram at han også har tatt med jobbtelefonen til et høyrisikoland.

– Nei, jeg lytter til statsministeren som sier det var en helhetsvurdering (at Sandberg gikk av. red. anm.). Jeg mener det var en klok vurdering, for det var flere forhold i den saken. Forholdene i 2011 kan ikke sammenlignes med 2018 når de gjelder alvoret og kunnskapen om hva telefoner og nettbrett inneholder, og hva fremmed etterretning i utvalgte land kan gjennomføre. Per Sandberg var en statsråd som hadde fått en personlig brief av PST og så bort fra de rådene. De rutinene hadde vi ikke i 2011 i Utenriksdepartementet, sier Støre til NTB.

Til Kaliningrad

Han understreker:

– Jeg burde ha fulgt retningslinjene den gangen, men det er en annen ordlyd og et annet alvor i dagens retningslinjer enn de vi hadde den gangen. Sikkerhetsreglene er i dag skjerpet og langt tydeligere, og jeg mener både situasjonen og alvorlighetsgraden er forskjellige, legger Støre til.

Støre tok med mobilen til den russiske eksklaven Kaliningrad 7. mars 2011, der han møtte Russlands utenriksminister Sergej Lavrov, ifølge DN.

