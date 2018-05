Streikeleder: - 17. mai-sending vil provosere

Lederen for de streikende NRK-journalistene sier 17. mai-sending vil provosere.

OSLO (Nettavisen): 1700 NRK-journalister organisert i Norsk Journalistlag er i streik, og noe av det som blir berørt er NRKs direktesending fra Slottsplassen 17. mai. NRK sier det blir et sterkt redusert tilbud, men varsler likevel at de vil kjøre sendingen. Det provoserer de streikende og leder for NJ i NRK, Richard Aune.

- NRK bør tenke seg nøye om

- Vi hører at NRK kommer til å kjøre 17. mai-sendingen med Fredrik Vareide og Haddy N´jie. Hvordan reagerer dere på det, er det streikebryteri fra NRKs side?

- Det provoserer mange av våre streikende. Det skjønner jeg. Nå bør NRK tenke seg nøye om og være forsiktig med hva de holder på med. De bør ikke være kreative på hvordan de bruker de uorganiserte nå under streiken. Det er sånn at du skal ikke sette inn arbeidskraft til å gjøre de streikendes oppgaver. Jeg vet ikke om det er tilfellet her, men appellen er; Vær ytterst forsiktig og vurder hele sendingen! sier Aune.

PROGRAMLEDERE: (F.v.) Dennis Vareide, Haddy N'Jie og Noman Mubashir skulle lede NRKs 17. mai-sending. Nå er Mubashir en av de streikende NRK-journalistene.

- Hadde gledet meg veldig til sendingen

Noman Mubashir skulle vært en del av programlederlaget for NRK på direktesendingen 17. mai, men han er NJ-organisert og deltar i streiken. Onsdag deltok han sammen med andre NRK-kolleger på et stort streikemøte i Oslo.

- Jeg stiller selvsagt opp sammen med mine kolleger. Alle i Norge vet hva en streik er og hvor vanskelig den situasjonen kan være. Man går ikke ut i streik hvis det ikke er nødvendig. I dette tilfellet var det nødvendig. Jeg har vært organisert i alle år og er selvfølgelig med på streiken. Jeg har gledet meg veldig til sendingen, men kanskje blir jeg spurt også neste år, sier Noman Mubashir til Nettavisen.

Noman Mubashir hadde forberedt seg til direktesending med NRK 17. mai. Nå er han en av 1700 streikende NRK-journalister.

NRK-profil reagerer

Løsningen med å sende en amputert 17. mai-dekning blir ikke godt mottatt av NRK-profil Fredrik Solvang.

NRK-journalist Fredrik Solvang.

– Jeg synes det er veldig synd at NRK gjør det. Det undergraver effekten av streiken. Jeg synes de burde tenkt seg nøyere om, sier Solvang til VG.

– Jeg tenkte bare «WTF» («hva faen», red.anm.). At NRK benytter seg av ikke-organiserte medlemmer til en så symboltung sending som 17. mai, er bare å registrere, sier Solvang til VG.





