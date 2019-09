Streiken i Felleskjøpet er over – ansatte tilbake på jobb fra onsdag morgen

– Streiken i Felleskjøpet er avblåst, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i Spekter.

– Spekter og Felleskjøpet er fornøyd med at vi i kveld med Riksmeklerens hjelp har kommet fram til en forhandlingsløsning med YS/Negotia, sier Bratten i en pressemelding.

Streiken stanser blant annet kraftfôrleveranser fra fabrikken på Kambo i Moss, en rekke kornsiloer er berørt, og store deler av salgsapparatet i Felleskjøpet er i streik.

Løsningen innebærer at Negotias medlemmer får et lønnsoppgjør på 3,2 prosent per 1. april 2019, noe som er på linje med det resten av de ansatte i Felleskjøpet har fått, og i tråd med normen fra frontfaget.

352 ansatte i Felleskjøpet Agri har streiket siden tirsdag i forrige uke.

– Med tanke på dyrevelferden og Felleskjøpets kunder, er vi fornøyd med at streiken er over, og at vi nå kan komme tilbake i ordinær drift. Vi gleder oss til å se alle våre kollegaer tilbake på jobb i morgen, og ser også fram til et godt samarbeid med alle de ansattes organisasjoner for å utvikle Felleskjøpet videre, sier Ulvan.