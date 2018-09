Streiken i TV-dramaproduksjon er over

NRK-serien «Heimebane» fikk prisen for beste dramaserie under Gullruten 2018. Produksjonen av andre sesong har vært rammet av streik, men nå er streiken blant filmarbeiderne over. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )