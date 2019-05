Streikende akademikere i Oslo: – Kommunen sløser med fellesskapets penger

140 ansatte i Oslo rådhus, flesteparten i byrådsavdelingen, er ute i streik etter at Akademikerne brøt meklingen i lønnsoppgjøret. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

140 ansatte på Oslo rådhus streiker for et bedre lønnssystem. De peker på at kommunen brukte 1,8 milliarder kroner på konsulenter i fjor.

– Oslo er den eneste kommunen i hele Norge der Akademikernes medlemmer ikke får forhandle lønn lokalt, sa leder Kari Sollien i Akademikerne da hun holdt appell til de ansatte som gikk ut i streik fredag morgen. Nettopp kravet om lokale forhandlinger, er kjernen i streiken. – La arbeidsgivere og lokale tillitsvalgte gjennomføre lokale, kollektive lønnsforhandlinger. Dette gir etatene mulighet til å holde på viktig kompetanse, sa hun. Sollien mener dagens lønnssystem gjør det lite attraktivt å bli i stillingen over tid. – Vi vet at frustrasjonen hos dere blir større for hvert år med svak lønnsutvikling. Vi vet at kommunen sliter med å beholde erfarne ansatte. Ansatte som sitter på verdifull kompetanse innen teknologi, miljø og juss, som går til privat eller statlig sektor med bedre betingelser, sa lederen til de streikende. Hun viste til milliardsummen Oslo kommune bruker på konsulenter. – Dette er kompetanse som i stor grad kunne vært bygget opp i kommunen dersom man var villig til å satse på den. Praksisen er en enorm sløsing av fellesskapets penger, sa Sollien. 119 av de streikende jobber i byrådsavdelingene på rådhuset, og 18 av dem jobber i bystyrets sekretariat. I tillegg er tre tillitsvalgte i kommunen tatt ut i streik. De gikk ut i streik fredag morgen, etter at meklingen brøt sammen rundt midnatt. (©NTB)