Strenge besøksregler på Sykehuset Telemark

Smittesituasjonen i blant annet Skien og Porsgrunn gjør at Sykehuset Telemark strammer inn på besøksreglene.

Det et generelt besøksforbud og kun lagt til rette for besøk til kritisk syke og døende pasienter, opplyser sykehuset lørdag.

– Dette er ett av flere tiltak vi gjennomfører for å sikre driften i tiden framover, sier sykehusdirektør Tom Helge Rønning i en pressemelding.

For inneliggende pasienter blir det ikke tillatt med permisjoner, og pasienter skal ikke flyttes til andre avdelinger med mindre det er helt nødvendig.

Rønning sier han forstår at dette er ekstra belastende for mange pasienter og pårørende i dagene før jul, men understreker at grepene er helt nødvendige for å bevare kontrollen over situasjonen.

Den siste uka har sykehuset hatt koronautbrudd ved en medisinsk sengepost og gastrokirurgisk sengepost. Flere ansatte og pasienter har fått påvist smitte. Lørdag er det 148 ansatte som er i karantene.

(©NTB)

