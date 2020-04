Strid om sikkerhetsklarering ender i retten

En tidligere forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt mistet sikkerhetsklareringen og jobben sin fordi han har russisk kone. Nå saksøker han departementet.

Sivilingeniøren krever ifølge Teknisk Ukeblad erstatning og oppreisning. Han mener at et vedtak fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) i 2018 om at han mistet sikkerhetsklareringen, er ugyldig.

Saken skal opp i Oslo tingrett onsdag.

Forskeren ble nektet ny sikkerhetsklarering fordi NSM fant at hans tilknytning til Russland gjennom kona og hennes familie, og pressgrunnlaget tilknytningen kunne medføre, «innebar en sårbarhet som ikke var forenelig med å inneha sikkerhetsklarering», ifølge sluttinnlegget Forsvarsdepartementet har sendt til retten.

Forskeren har inngått en sluttavtale med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og har fremdeles etterlønn fra forskningsinstitusjonen, men han kommer snart til å stå uten inntekt. Han saksøkte Forsvarsdepartementet rett før jul i 2019 og krever nå skjønnsmessig erstatning.

Sivilingeniøren mener at han er utsatt for saksbehandlingsfeil, fordi det ikke ble gjennomført en sikkerhetssamtale med ham før vedtaket. Han mener også at vedtaket er fattet på manglende grunnlag.

