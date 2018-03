Strømbrudd resulterte i null øl og traumatisk solarietur

Bergenserens humoristiske fortelling om hendelsene får tusener til å le seg skakke.

(BERGENSAVISEN): Like før klokken 2000 onsdag 28. februar mistet 3500 husstander strømmen i Åsane.

Også Åsane storsenter var uten strøm en periode.

Det skulle føre til en uvanlig, småtraumatisk opplevelse for Daniel Erdal (32). Med påfølgende oppmerksomhet i sosiale medier for sin elleville beskrivelse av hendelsene.

Erdal sto i køen på Kiwi på Åsane storsenter med en pizza og en par øl i hånden da det plutselig ble mørkt.

– Jeg hadde tenkt å unne meg et par kalde Hansa til Tottenham-kampen denne kalde kvelden. Så gikk altså strømmen like før ølsalget stengte. Da strømmen kom tilbake et par minutter over åtte, fikk jeg ikke kjøpe øl, forteller Erdal.

Ville varme seg i solarium

32-åringen bestemte seg for å stikke bort på Brun og blid like i nærheten for å varme seg i et solarium og få litt farge på den vinterbleke kroppen.

– Jeg tar ikke så ofte sol, men tenkte det ville være deilig på en iskald dag, forteller han.

INNELÅST: Daniel Erdal forteller humoristisk om å bli innelåst i solarium.

«Når jeg kommer inn i lokalet deres er det som å velte ut av sydenflyet midt i fellesferien. Det er så deilig at jeg går ut og inn døren en gang til. 190 grader deiser i trynet på deg», beskriver Daniel følelsen av å komme inn på Brun og blid i et innlegg på Facebookside -adressert til Brun og blid. (Les hele innlegget hans i bunnen av saken.)

Erdal regnet seg frem til at 18 minutter i solariumet ville gi ham god nok tid til å rekke fotballkampen etterpå.

– Så jeg betalte, kledde av meg og la meg inn i solariumet.

Sovnet «i solen»

32-åringen må ha vært trøtt, for han sluknet under de varmende strålene.

«Når jeg våkner er kl 2110. Og jeg er pinnestiv. Alt er mørkt rundt meg. Jeg ligger der øm og sårbar. I en alt for trang Spar-Kjøp undikk. Fryser som en spanjol i nordavind og boblejakke på Fisketorget i juli», beskriver Erdal.

Han forklarer at han først ikke ante hva klokken var da han våknet. Strømmen hadde gått igjen, så det var både mørkt og stille.

– Først trodde jeg at jeg hadde sovet lenge. Da jeg fikk fisket frem mobilen, så jeg at klokken var 2110, så jeg hadde ligget i solariumet i en times tid, forteller Erdal.

Døren var låst

«Ute i lokalet er det ikke en kjeft å se. Ingen Abba. Og jeg står der med en tint grandis og prøver å finne utgangen. Der er alt låst. Butikken er stengt. Alle er gått hjem. Følte meg som Kevin i Home Alone da hele familien hadde beinet av gårde», beskriver Daniel på Facebook.

32-åringen hadde lite strøm igjen på mobilen, men valgte å sende en video på det sosiale mediet Snapchat mens han lette etter andre folk og en utvei ut av lokalene.

– Det angret jeg på med en gang, for da gikk jeg tom for strøm og fikk ikke ringt noen for å få hjelp til å komme meg ut fra Brun og blid, sier Erdal humrende.

Trodde det var skjult kamera

– Jeg trodde jo at det var noen som køddet med meg, at noen skulle komme frem og si at det var skjult kamera, humrer Erdal.

Etter 45 minutter kom det omsider en vekter og låser ham ut.

– Det føltes som det gikk lengre tid, for det var ingenting å gjøre der jeg satt i mørket med en mobil tom for strøm, forteller han.

Da han kom hjem, for sent til å få med seg fotballkampen, bestemte han seg for å sende en «klage» til Brun og blid Åsane, som egentlig har åpningstid til klokken 2300.

– Men i stedet for å ringe og kjefte på noen ved kundesenteret, vil jeg heller legge frem saken min på en litt humoristisk måte. Jeg har gjort det før også, sier Erdal.

«Ikke at dere i Brun&Blid kan noe for denne helvetes kulden og strømbruddet. Men hva gjør vi? Kan jo ikke stenge folk inne.Nå sitter jeg her i sofaen. Bleik og edru», skriver han.

Fikk kompensasjon

Etter tre-fire dager uten en lyd fra Bun og blid, fikk Erdal omsider svar og en beklagelse.

– De ga meg et gavekort som kompensajon. Nå må jeg bare passe på at jeg ikke tar så mye solarium at jeg må skifte pass før sommeren, spøker han.

Tatt av på nett

De siste dagene har innlegget til Daniel plutselig tatt av i sosiale medier. Over 6000 har lest innlegget, som har fått flere hundre likes og flere delinger og kommentarer.

– Det er bare vittig at folk liker det jeg har skrevet. Jeg har fått masse venneforespørsler fra alle slags folk på Facebook, sier Daniel Erdal

Her er hele innlegget hans:

