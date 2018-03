Over 200 rånebiler på vei til Strømstad skaper saktegående køer mot Oslofjordtunnelen. Politiet måtte be lederne om å sette opp farten.

(Drammens Tidende): Ved halv ti-tiden skjærtorsdag melder politiet at det er lang kø med biler og feststemte ungdommer på vei til Strømstad. Det skal ha gått svært sakte i trafikken mot Oslofjordtunnelen.

Folk skal ha hengt ut fra bilvinduene og kastet ølbokser. Men farten var ikke av det høyeste slaget.

– Den første meldingen var jo at folk hengte ut av vinduene og kastet ølbokser og det som er. Det sedvanlige, sier operasjonsleder i politiet, André Kråkenes.

Patruljen som reiste ut til stedet meldte om at det dreier seg om en kortesje på ca. 200 biler. Politiet måtte ta affære for å få fortgang i trafikken. Og da må de snakke med representanter fra høyeste hold.

– Patruljen har snakket med dem som peker seg ut som ledere for denne gruppa, og bedt om at de får opp hastigheten på kortesjen, slik at de ikke hindrer trafikken, sier Kråkenes.

– Hvordan vet dere at de er på vei til Strømstad?

– Nei, det er ikke så mange steder man kjører skjærtorsdag på denne måten, hengende ut av biler. Dette er også typisk det man kaller rånebiler. Og dette er ungdom som er festglade og på vei til Strømstad for å feire skjærtorsdag, sier Kråkenes.

Klokken 09.40 melder politiet at det siste del av følge på 200 kjøretøy, både biler og busser, nå er ute av Elgskauåstunnelen.

