Støttespiller: - Nå ligger Trond Giske nede

Ber partiet ta vare på Trond Giske. Ap-representant Kirsti Leirtrø er én av flere som sier at Giske nå blir utsatt for knallhardt press.

– Nå ligger Trond nede. Han har en familie, og jeg er alvorlig bekymret for belastningen på hans nærmeste. Dette er utrolig tøft for dem, sier stortingsrepresentant Kirsti Leirtrø fra Sør-Trøndelag, som også sitter i Aps kvinnenettverk.

– Så langt har det ikke kommet fram at det er gjort noe straffbart, og det foreligger ingen politianmeldelse, så vidt jeg vet. Trond har også alltid vært skvær og tatt vare på meg på en god måte. Det må tas medmenneskelige hensyn i denne vanskelige saken, sier hun til Adresseavisen.

- Trond Giske blir utsatt for en svertekampanje han ikke har mulighet til å forsvare seg mot. Det hele er stygt og mer enn hva et menneske kan tåle, sier Ap-politiker Clarea Øberg i Sogn og Fjordane til NRK.

Øberg sier det er flott at Ap har et varslingssystem, men advarer mot hva man bruker disse varslene til. Hun påpeker at dette er en tragedie for Giske og hans familie.

- Her har ikke Giske hatt en sjanse, fordi det har blitt konkludert fra første stund, sier hun.

Stortingsrepresentant Leirtrø understreker at varslerne må føle seg ivaretatt.

– Det kan være vanskelig å tilkjennegi tillit til Trond, uten at varslerne da føler at de blir trodd. Men forhåndsdømming er heller ikke bra, framholder hun.

Leirtrø tilføyer at hun har kjent Giske siden begynnelsen på 1990-tallet, og at hun aldri har sett noe av det som er blitt beskrevet de siste ukene. Det har heller ikke stortingskollega Jorodd Asphjell fra Sør-Trøndelag Ap.

– Jeg kjenner Trond fra en helt annen side enn det som har kommet fram. Jeg er blitt virkelig overrasket over det jeg har hørt, sier Asphjell til Adressa.

Han mener det var klokt av Giske å fratre på ubestemt tid og svarer som følger på spørsmålet om hvordan han vurderer muligheten for at Giske kommer tilbake som nestleder:

– Dersom dette er alvorlige og riktige varsler, sier det seg selv. Dersom de er falske, slik Trond sier, kan resultatet bli et annet. Han er en fremragende, dyktig politiker. Det er umulig å vite hvordan dette vil gå nå.

