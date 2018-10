Styrelederen i Omsorgsbygg trekker seg

Øivind Christoffersen trer av som styreleder i det kommunale foretaket.

Styreleder i det kommunale foretaket Omsorgsbygg i Oslo, Øivind Christoffersen, trekker seg.

Det skriver foretaket i en pressemelding onsdag kveld.

Per Morten Johansen, som er administrerende direktør og bror til byrådsleder Raymond Johansen (Ap), har samtidig bedt styret om samtaler om sin rolle.

- Administrerende direktør Per Morten Johansen har i dag bedt om å få innlede samtaler med styret om sin rolle, noe styret har akseptert. Bakgrunnen er Kommunerevisjonens rapport knyttet til et varsel om habilitet og ansettelser i Omsorgsbygg, noe som har ført til et stort medietrykk og belastning for foretaket, opplyser Omsorgsbygg i meldingen.

Omsorgsbygg opplyser videre at styreleder Øivind Christoffersen har funnet det riktig å trekke seg som styreleder, og har informert byråden om dette. Det øvrige styret fortsetter av hensyn til foretaket. Inntil videre vil dagens nestleder i styret, Johan Arnt Vatnan, fungere som styrets leder.

Det var NRK som først omtalte saken.

BAKGRUNN: Omsorgsbygg i Oslo ansatte datteren, svigersønnen og forloveren til toppsjefen Per Morten Johansen

Det var i september det ble kjent at datteren til Johansen, som er broren til byrådsleder Raymond Johansen (Ap), har blitt ansatt i sju midlertidige stillinger i Omsorgsbygg før hun ble fast ansatt. Det var Dagbladet som meldte dette forrige måned.

Seks av de sju stillingene datteren fikk, ble ikke utslyst slik kommunens regler krever.

Fra før av var det blitt kjent at Johansen har ansatt sin egen forlover, og at hans egen svigersønn er blitt ansatt i foretaket han selv styrer.

Omsorgsbygg er en av landets største eiendomsforvalter med mer enn 900 000 kvadratmeter i porteføljen, som består av barnehager, sykehjem, brannstasjoner, rusomsorgsboliger og andre kommunale eiendommer.

