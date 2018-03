Sumaya Jirde Ali trekker seg fra 8. mars-markering i Bergen etter hets

Prisbelønt spaltist og samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali trekker seg fra 8. mars-markeringen i Bergen. Hun oppgir hets hun har fått siste uken som årsak.

Etter planen skulle den norsksomaliske 20. åringen være en av tre hovedappellanter under markeringen av kvinnedagen på Torgallmenningen, skriver Bergens Tidende.

Torsdag melder 8. mars-initiativet i Bergen via Facebook- siden sin at hun har trukket seg.

– Hets og trusler gjør at hun må passe ekstra på både den psykiske og fysiske helsen og blir hjemme. Det har vi selvsagt stor forståelse for. Hun er under et voldsomt press, og all hetsen mot henne er også en trussel mot demokratiet, skriver de.

Leder for 8. mars-initiativet Charlotte Myrbråten sier til avisen at hun hadde en vond følelse i magen om at dette kunne komme til å skje.

Jirde Ali fortalte om økt hets den siste uka under programmet «Torp» på NRK onsdag kveld. «Hettemåke» og «trygdepudding» er blant betegnelsene som har vært brukt om henne i kommentarfelt, skriver statskanalen.

