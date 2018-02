Tidligere AUF-er, Sunniva Andreassen står frem som Giske-varsler i Dagsnytt 18 fredag ettermiddag.

Sunniva Andreassen (28) har reagert kraftig på Trond Giskes brev til Arbeiderpartiets sentralstyre, hvor han slo tilbake mot prosessen som har gjort at han gikk av som nestleder. Giske slo tilbake mot tre av fem varslinger og ba om unnskyldning for de to andre.

- Jeg er provosert og føler meg helt utmattet av denne prosessen. Jeg trodde saken var ferdig da konklusjonen kom, sa Andreassen under Dagsnytt 18-sendingen.

– Jeg reagerer fordi jeg føler det som et nytt forsøk på å bagatellisere varslersakene og de historiene som blir fortalt, sa Andreassen. Hun fortalte at hun opplevde at brevet var som å piske opp til omkamp.

Andreassen la ut om hennes møter med Giske i 2008 og 2009. Hennes første møte med Giske var på et AUF-nachspiel i 2008. Da var Andreassen 18 år gammel.

Den tidligere AUF-eren sa på Dagsnytt at hun hadde varslet om hendelsene også tidligere.

– Jeg fortalte at jeg syntes at jeg hadde blitt utsatt for noe ekkelt, men det var ingen som tok tak i det og fulgte det opp. Det ble en hendelse som ble lagt død, og jeg la det bak meg og gikk videre. Jeg prøvde å slutte å tenke på det.

– I leiligheten ble det klart hva slags hensikter han hadde. Det sjokkerte meg fordi han var en tillitsperson. Det virket ustabilt og helt absurd, sier Andreassen til NRK.

Hun sier Giske ble pågående og intens, kysset henne og strøk henne over ryggen under skjorta. Hun ble redd og forsøkte å avlede ham.

Andreassen har tidligere anonymt fortalt sin versjon av møtet i Nordlys og i en kronikk i Aftenposten.

- Jeg skammet meg så lenge over dette, at jeg ikke turte å si fra. Jeg var redd for å bli stemplet som dum, som lot meg lure, men etter hvert som jeg ble voksen, skjønte jeg at det ikke var jeg som skulle skamme meg. Han kysset og befølte meg mot min vilje, fortalte Andreassen før jul til Nordlys.

Trakk seg fra politikken

Den andre episoden skjedde året etterpå i Tromsø. Andreassen hadde invitert Giske til å tale på et arrangement. Utpå kvelden dukket han opp på et utested, svært beruset. Hun følte et ansvar for å få ham til hotellet, men holdt kontakt med en venninne via tekstmelding. Giske skal ha forsøkt å kysse henne og skal ha foreslått at de skulle drikke øl sammen.

Andreassen trakk seg ut av politikken etterpå. Hun sier hun særlig reagerte på det som skjedde i Tromsø.

– Den siste hendelsen ble veldig ugrei for meg. Det var summen av det hele, men særlig den siste. Det var i min hjemby, på min arena. Jeg var ute med mine venninner. Jeg hadde ikke noe ønske om å feste med ham, sier hun.

– Ikke del av maktkamp

Hun gjør det klart valget om å stå fram som varsler, ikke er del av noen maktkamp i Arbeiderpartiet.

– Jeg har ingen politiske verv eller noen maktkamp å føre, sier hun.

Hun sier den siste utviklingen gjorde at hun valgte å stå fram offentlig, selv om hun egentlig ikke ville.

– Det er ikke riktig at mektige menn skal bruke sin makt og posisjon til å ta seg til rette og skyve unge kvinner ut, sier hun.

TOK TIL MOTMÆLE: Aps avgåtte nestleder Trond Giske bestrider tre av varslene mot ham.

