Sunniva-saken: Tiltalte utagerte i retten

Jæren tingrett måtte mandag ta pause i Varhaug-saken som følge av at den drapssiktede 18-åringen utagerte på bakrommet, melder NRK.

18-åringen som er tiltalt for drapet på Sunniva Ødegård (13), ble lagt i bakken.

Ifølge kanalen kastet den tiltalte en stol og et askebeger i veggen, og politiet måtte roe ham.

– Vi forstår at det er en påkjenning for tiltalte å være i retten. Vi vet fra før at han er syk. Men det er overraskende at det er i dag han utagerer, sier statsadvokat Nina Grande til NRK.

Det var rett før moren til drepte Sunniva Ødegård (13) skulle i vitneboksen, at retten måtte ta en pause.

Den tiltalte skal trolig følge morens vitnemål fra et annet rom, med helsepersonell til stede. Den tiltaltes forsvarer, Tor Inge Borgersen, vil ikke utdype opplysningene overfor NRK.

Spørsmålet om tiltaltes tilregnelighet er avgjørende i rettssaken mot 18-åringen. De sakkyndige har så langt konkludert med at han var tilregnelig da han 29. juli i fjor slo i hjel 13-åringen.

