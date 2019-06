Sunnmøring tiltalt for å ha bestilt overgrep

En mann i 50-årene er tiltalt for å ha bestilt en rekke overgrep mot barn over nettet. I tillegg skal han ha vært i besittelse av overgrepsbilder og -videoer.

Grunnlaget for tiltalen er 16 ulike hendelser mellom 2015 og 2017, ifølge Sunnmørsposten.

Ved ett tilfelle skal mannen ha fått en jente på mellom 14 og 16 år til å utføre seksuelle handlinger, ifølge tiltalen.

Påtalemyndigheten mener også at mannen har betalt for overgrep mot flere jenter som da var under 14 år gamle. Bestillingene ble gjort via chat og så langt politiet kjenner til, betalte han bortimot 330 amerikanske dollar for fem slike bestillinger. Han fikk aldri se noe.

Politiet mener også at mannen har vært i besittelse av minst 7.533 bilder og 1.158 videoer som viser seksuelle overgrep av barn eller som fremstiller barn på en seksualisert måte.

Saken skal opp i Sunnmøre tingrett 26. august.

