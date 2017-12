«Superspeed II» brukte 11 timer over Skagerrak: - Burde ikke lagt fra kai

Passasjer Roy Dahl mener SuperSpeed aldri burde lagt ut på turen fra Larvik til Hirtshals lille julaften. Turen tok 11 timer.

Det blåste godt i Skagerrak dagen før dagen. Roy Dahl fra Larvik var en av passasjerene om bord i SuperSpeed som seilte fra Larvik klokken 17.30 lille julaften.

Les også: Store nedbørsmengder ventet i Sør-Norge

– Da vi passerte Revet, fikk vi beskjed over høyttalerne at det blåste 22 meter i sekundet, og at vi kom til å merke det på overfarten, sier Dahl til Tønsbergs Blad.

Og det skulle bli verre.

– Litt senere fikk vi vite at det blåste 35 meter i sekundet. Det er orkan, det. Båten burde ikke gått fra Larvik, mener Dahl.

Les også: Kjørte inn i brøytebil på E18 - døde av skadene



– Åtte timer lenger overfart

Han sier han selv ikke ble så plaget av sjøen.

– Jeg satt i en flystol ved et vindu, men det var så mørkt utenfor at jeg ikke hadde referansepunkter på bølgehøyden. Hadde jeg sett bølgene, kan det hende det hadde vært verre. Men de stengte taxfreebutikken, så det rullet nok godt der, sier han.

Det som gjør at han er skeptisk til at ferja la fra kai, er at de måtte vente i rundt åtte timer på å komme seg inn i Hirtshals. Innseilingen der er så smal at ferja ventet på at vinden skulle løye.

– Ferja snudde slik at vi seilte med vinden, da roet det seg. Pluss at det løyet enda mer da vi rundt Skagen. Der så jeg mange andre skip som lå på vent på grunn av vinden, sier han.

La til kai 04.20 julaften



Han mener Color Line burde ha visst at det kom til å bli kraftig vind over Skagerrak og ved innseilingen.

– Det var kjent at det blåste kraftig på Vestlandet. Den vinden kommer jo rundt Sørlandet og inn over Skagerrak. Det er ikke gøy å være om bord i ferja åtte timer lenger enn det overfarten tar. Med alle systemer Color Line har for å sjekke været, burde de vite at de kom til å ha problemer med å ta seg inn til Hirtshals, mener Dahl.

Først klokken 04.20 tidlig julaften morgen la de til kai i Danmark.

Han sier de ble tatt godt vare på om bord i skipet, og at de fikk et gratismåltid av besetningen.

– Men jeg syns logikken for å legge ut fra Larvik når været var som det var, er hinsides alt. Kanskje de valgte å gjøre det fordi så mange passasjerer skulle hjem til jul?

– Ingen grunn til å betvile beslutningen

Konserndirektør i Color Line, Helge Otto Mathisen, sier han ikke har noen grunn til å stille spørsmål ved kapteinens beslutning om å legge fra kai.

– Vi har gode prosedyrer på å ta slike avgjørelser. Det er kapteinen sammen med operasjonssentralen på land som tar beslutningen, og jeg betviler ikke riktigheten av den, sier Mathisen.

Han sier de bruker flere ulike værvarsler og krysser dem opp mot hverandre når det er meldt dårlig vær før en overfart.

– Og så kan jo selvfølgelig været endre seg etter hvert, sier Mathisen.

– Hender det ofte at ferjene må vente på å ta seg inn til Hirtshals?

– Det er en krevende havn under enkelte forhold, men nei, det er ikke ofte. Kanskje én gang i løpet av et år, sier direktøren.

– Sikkerheten kommer alltid først, vi går aldri på akkord med den. Men det at mange skulle hjem til jul kan også ha vært en grunn til å legge fra kai, sier Mathisen.

Se flere saker i tb.no



Mest sett siste uken