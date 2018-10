SV: – Uklokt å la amerikansk hangarskip komme til Norge

Stortingsrepresentant for SV Lars Haltbrekken mener det er «uheldig» i forhold til Russland at et stort amerikansk hangarskip skal delta i en NATO-øvelse i Norge. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix Foto: ( NTB scanpix )